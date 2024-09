Giulio Ciccone | Dovevamo anticipare ma non c’è stata neanche quella possibilità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) È stato il migliore degli azzurri, lontanissimo però dalle posizioni che contano. La gara dell’Italia ai Mondiali di ciclismo 2024 in Svizzera può essere riassunta dal risultato e dalla prestazione di, che si è ritrovato ad essere capitano della squadra di Daniele Bennati (non c’era una vera e propria punta alla vigilia). L’abruzzese ha tentato un paio di attacchi quando la corsa si è accesa, salvo poi rimbalzare e chiudere venticinquesimo ad oltre sei minuti da un Tadej Pogacar scatenato. Il commento dell’azzurro ai microfoni di Tina Ruggeri di Inbici: “Quando la gara va così c’è da inchinarsi e accettare la superiorità. Noi avevamo un piano, perché non essendo i favoriti, però oggi non c’è”. Gli unici attacchi azzurri: “Ci abbiamo provato con Cattaneo ed anche Bagioli, ma è praticamente impossibile seguire Pogacar.