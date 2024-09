Genoa-Juventus 0-3 doppietta di Vlahovic e gol di Conceicao | Motta è primo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 29 settembre 2024) (Adnkronos) – Dopo 3 pareggi per 0-0 di fila latorna a vincere imponendosi per 3-0 sul, in un match giocato con lo stadio ‘Ferraris’ a porte chiuse dopo gli incidenti del derby di mercoledì scorso. Si sblocca la Juve e si sblocca, autore delladecisiva a inizio ripresa, al 3? su rigore e al 10?. A calare il tris ci pensa, alcentro con la maglia bianconera, a un minuto dal 90?. Con questa vittoria la squadra allenata dabalza in testa alla classifica e ci resterà almeno per una notte, in attesa dei risultati di domani di Torino e Napoli. La ‘Vecchia Signora’ sale a 12 punti, uno in più dei cugini granata e di Milan e Inter, due in più degli azzurri e dell’Udinese. I rossoblù restano fermi a quota 5 in 14/a piazza insieme a Como, Parma e Lecce.