Ecco perché la felpa con cappuccio e i pantaloncini è l' outfit ideale per l' autunno

(Di domenica 29 settembre 2024) Il mondo del menswear è sempre diviso. I cappotti chore sono classici o esagerati? Le Samba sono cool o noiose? Oppure sono così noiose da diventare cool, in maniera ironica e ammiccante? Esiste però una verità universale che anche il più scontroso dei professionisti della sartoria non può mettere in discussione: il migliorautunnale è composto dacon. A questo punto, è probabile che anche te stia facendo un cenno di assenso, immaginandoti già infagottato in unagrande e comoda, con le gambe libere e fresche.mai però questa particolare combinazione di indumenti suscita una reazione così invariabilmente positiva? «C'è il fattore novità», dice Lawrence Schlossman, una metà di Throwing Fits, noto podcast di moda e cultura. «La stagione muta, è questa è una novità che mette allegria.