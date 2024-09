Corriere dello Sport – Juve la tripletta di David fa ‘sognare’ Ma Giuntoli non è solo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 29 settembre 2024) 2024-09-29 12:56:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: Lantus non cambia obiettivo: Jonathanresta un nome sempre attuale per il nuovo attacco dei bianconeri, anche in caso di permanenza di Vlahovic, ieri autore di una doppietta ‘scacciacrisi’ contro il Genoa. ll piano del direttoreresta infatti quello di rinnovare e spalmare il contratto del serbo e, parallelamente, lavorare all’inserimento di un altro grande bomber per il 2025, come appunto. Ieri l’ex Gent ha firmato unaa Le Havre che gli ha permesso di tornare sulla copertina del calciomercato, e al Lille di riprendersi in classifica salendo a 10 punti.