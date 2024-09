Civitanovese vuole muovere la classifica | La pressione? È normale in questa piazza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Alla ricerca della prima vittoria stagionale. È il mantra che accomuna il destino die Notaresco, le formazioni che si affronteranno alle 18 di oggi al Polisportivo nella quarta giornata di campionato. I rossoblù hanno approcciato al campionato con tre sconfitte consecutive, in ultimo quella maturata sul campo del Roma City. A margine dei 6 gol subiti e gli 0 realizzati, la prova che si aspettano i tifosi di casa non può che essere un’inversione di tendenza. "La? Èavvertirla in unache tiene molto alla squadra. Vogliamo fare risultato, ma abbiamo lavorato nella maniera più serena possibile per ottenerlo. Poi sarà il campo a parlare", afferma Daniele Romandini, allenatore in seconda dei rivieraschi che oggi sostituirà lo squalificato Sante Alfonsi.