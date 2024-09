Cittadinanza | Magi ' destra vuole che siamo come Polonia e Ungheria'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Una riforma della legge sullaè attesa non da anni, da decenni. Noi posintervenire con il referendum togliendo parti della legge, ed eliminando il tetto dei dieci anni di permanenza continuativa per l'ottenimento della, portandola a cinque. Questa norma riguarderebbe due milioni di persone già legalmente residenti in questo Paese". Così Riccardodi Più Europa a In Mezz'ora su Rai3. "Il motivo per cui serva una riforma della legge è che nel nostro Paese ci sono ragazzi che hanno più di vent'anni e sono cresciuti e hanno studiato in Italia non possono partecipare ai concorsi pubblici nè votare. Lacheuguali a".