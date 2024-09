Bolzan carica la Fermana | Ora vinciamo in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) La voglia dellaè quella di continuare a fare risultato ma anche al Recchioni, contro un’Isernia che non sarà agnello sacrificale. Dariolo sa e ha avvertito i suoi per tutta la settimana, ribadendolo ai microfono dopo la rifinitura svolta a Marina Palmense. "Affrontiamo una squadra forte, dinamica e strutturata, dobbiamo fare una prestazione importante per avere la meglio su di loro. L’Isernia ha tante soluzioni offensive e bisogna stare attenti per non concedere situazioni pericolose. Siamo partiti bene e non siamo sorpresi di questo inizio, chi ha sposato il progetto era convinto da subito della bontà di questa realtà e penso che siamo sulla strada giusta. Ci manca almeno un punto contro l’Ancona, domani vogliamo vincere indopo averlo già fatto in trasferta.