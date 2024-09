Anversa-Beerschot interrotta | tifosi ospiti lanciano oggetti in campo La squadra decide di non rientrare sconfitta 5-0 a tavolino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) La sfida tra, valida per la nona giornata della Jupiler League belga 2024/2025 è stataal 74° minuto. La partita vedeva i padroni di casa dominare per 4-0 gli, quando sono iniziati dei tafferugli sugli spalti, che hanno coinvolto proprio iin trasferta, colpevoli di lanciare varisul terreno di gioco L’arbitro ha fattole squadre negli spogliatoi al momento. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi. COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE AGGIORNAMENTO – Dopo essere ripresa brevemente, la partita è stata di nuova, questa volta in maniera definitiva. La formazione ospite ha infatti deciso di nonin, dunque verrà sanzionata con unaper 5-0.