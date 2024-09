Amianto e risarcimenti | Quella di Inail è stata una battaglia lunga dieci anni di processi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Le storie dei lavoratori del petrolchimico morti a causa dell’esposizione all’le conosceva una a una. Faldoni che via via si erano ingrossati assieme ai lutti. Tanto che da oltre 10l’istituto portava avanti in tutte le sedi le richieste di restituzione degli indennizzi erogati. Ora il giudice del lavoro Dario Bernardi, con una sentenza della quale si parlerà a lungo perché vi si dichiara come "accertata la responsabilità del datore di lavoro", ha condannato Eni Rewind spa (già Syndal Attività Diversificate spa) a pagare aquasi 7 milioni di euro, compresi gli interessi legali, per gli indennizzi relativi a 24 lavoratori perlopiù morti di mesotelioma.