Vtb un percorso netto Sconfitta anche Cesena

(Di sabato 28 settembre 2024) Il Volley Team Bologna continua a crescere e a vincere. La marcia di avvicinamento al campionato di serie B1 femminile di pallavolo prosegue immacolata: solo successi. L’ultimo a, formazione all’interno delle quali militano le schiacciatrici bolognesi Pinali e Benazzi (ex San Lazzaro la prima e Fatro Ozzano la seconda) e che la Fcredil ritroverà in stagione regolare. Finisce 3-1 (25-19, 25-19, 27-25, 25-27), ma in realtà le ragazze di coach Ghiselli si impongono nei primi tre set, cedendo il quarto ai vantaggi, sprecando dal 24-20. Insomma è l’ennesima prova di forza di questa pre season, dopo il 2-2 con Ravenna e le vittorie su Forlì, Padova e Modena, Montesport e Rubiera.