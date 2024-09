Sinner la Wada ed il caso dei nuotatori cinesi scagionati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 28 settembre 2024) Losanna, 28 settembre 2024 – Ildoping sembrava essere ormai alle spalle. Ma, come sempre, le brutte notizie sono sempre dietro l’angolo. La doccia fredda è arrivata in mattinata, quando a Pechino – dovesta giocando l’ATP 500, ed ha pure vinto raggiungendo i quarti di finale – erano più o meno le 16 del pomeriggio. La, Agenzia Mondiale Anti Doping, ha deciso di fare ricorso in merito all’assoluzione dell’Itia, relativa alla positività al clostebol di Jannik (leggi qui) Nonostante l’Itia abbia decretato l’assenza di colpevolezza e negligenza, laha messo l’Azzurro nel suo mirino, affermando come “la constatazione non è corretta ai sensi delle norme applicabili“. Ed ora starà alla Corte Arbitrale di Losanna chiudere definitivamente ilo meno. Jannik si è detto sorpreso e deluso, e come lui milioni d’italiani e di appassionati di tutto il mondo.