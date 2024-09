Si è suicidato La tragedia del camionista e i nuovi schiavi di cui nessuno parla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) Latù non è qualcosa che riguarda solo il passato. È una pratica che ha radici profonde. Esiste ancora oggi in molte forme diverse: traffico di esseri umani, sfruttamento del lavoro per debiti, sfruttamento dei bambini, sfruttamento sessuale e lavori domestici forzati sono solo alcune. Una più grave e disumana dell’altra. C’è anche un’altra forma ditù nella società “evoluta” in occidente, ed è quella di chi lavora, ma lavora a ritmi estremi con paghe spesso misere. Li chiamano ““, appunto. L’ultimo esempio di una lunga serie di tragedie di questo tipo arriva da Torino, dove la procura ha indagato sul suicidio di un autista di camion di un’azienda di logistica, che si uccise lo scorso anno gettandosi da una finestra. Secondo gli inquirenti ilsi sarebbe tolto la vita per il troppo stress causato proprio dal lavoro.