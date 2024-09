Serie A | Il Milan cancella il Lecce in cinque minuti di follia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 28 settembre 2024)A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: Previsible y espeso e incluso por momentos a merced deldurante la primera parte, else sacudió todos sus problemas de un plumazo con cinco minutos explosivos, entre el 38 y el 43, en los que Álvaro Morata, Theo Hernández y Christian Pulisic sentenciaron el encuentro con tres goles definitivos. –> Al borde de su tercera victoria consecutiva en laA, en la séptima plaza a un punto de Europa y con el buen sabor de haber derrotado la jornada anterior al Inter (1-2), el equipo de Paulo Fonseca no dejó escapar su oportunidad para sumar tres puntos y tomar impulso hacia la zona noble de la tabla.