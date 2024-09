Serie A femminile 2024 2025 | Inter ok pareggiano Como e Samp

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Prosegue la. L‘riparte dopo il pareggio nel derby contro il Milan (1-1) di domenica scorsa e batte 3-1 il Sassuolo a domicilio. Serturini (38?) apre le danze e Kassandra (48?) rimette tutto in equilibrio in apertura di seconda frazione. Nell’ultima mezz’ora la decidono Wullaert (57?) e Magull (73?), che confezionano il terzo successo in quattro partite in campionato.capolista, almeno per due notti, con 10 punti e una lunghezza di margine su Fiorentina e Juventus, che si sfideranno lunedì alle 18.00 al La Marmora di Biella. Sassuolo che resta all’ultimo posto con un solo punto. Non torna alla vittoria il, che non va oltre l’1-1 in casa contro ladoria. Succede tutto nel primo tempo al Ferruccio di Seregno con le blucerchiate di Corti che si portano avanti sfruttando l’autogol di Bergersen (6?).