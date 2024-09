Renzi frega Orlando | Libertà di voto in Liguria La reazione ai diktat continui

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) Il campo largo è solo una cotta estiva. Italia Viva non parteciperà alle prossime regionali ine lascerà «di» ai propri elettori. La decisione è arrivata dopo che il candidato alla presidenza della Regione, a sorpresa, non ha inserito la "civica" in cui era presente Italia Viva nell'elenco delle cosiddette liste "apparentatate". La decisione, secondo i ben informati, sarebbe dovuta all'ennesimo veto pentastellato. Per Giuseppe Conte iani non possono stare nella coalizione a sostegno dell'ex Guardasigilli, neanche se ben nascosti, come stabilito in un precedente accordo con la segretaria Schlein.