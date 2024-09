Premier League Palmer devastante | 4 gol in Chelsea-Brighton | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2024) Giornata importante in: il 6° turno ha fatto registrare la definitiva consacrazione del. La squadra di Maresca ha conquistato tre punti importanti grazie al successo 4-2 contro il: il grande protagonista è stato, autore di 4 gol. La vetta dellaè distante appena un punto. Nel primo match 1-1 tra Newcastle e Manchester City con il botta e risposta tra Gvardiol e Gordon. Vittoria all’ultimo respiro dell’Arsenal contro il Leicester (4-2): decisiva la doppietta di Trossard dopo l’iniziale vantaggio di Martinelli, a tempo quasi scaduto la rete di Havertz. Nelle altre gare 1-1 in Brentford-West Ham, 2-1 in Everton-Crystal Palace e 0-1 in Nottingham-Fulham.