Milan Paulo Fonseca si gode Emerson Royal | che è già innamorato del diavolo Le parole

Partito tra le critiche ma ora inverte rotta l'ex terzino del Tottenham. Il brasiliano, dopo la grande prestazione del derby si riconferma e gioca un'ottima partita a San Siro contro il Lecce di Gotti. Sempre più vicino a prendersi il posto di Calabria, il giocatore sta anche entrando pian piano nelle grazie dei tifosi, che a inizio stagione erano più che titubanti sulle sue prestazioni. Dopo il trionfo per 3-0 sui salentini, ammette, la vittoria contro l'Inter è stata di vitale importanza. Aggiunge di star continuando a lavorare in silenzio, non interessandosi del parere degli altri: Quando sono arrivato le persone parlavano molto, ma onestamente non mi è mai interessato del pensiero degli altri perchè so cosa posso fare per il bene del mio club.