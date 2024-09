Marolda | Ho saputo una cosa su Rafa Marin

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 28 settembre 2024)ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia del Napoli nella partita di Coppa Italia contro il Palermo. La prestazione del giovane difensore spagnolo ha suscitato curiosità tra i tifosi, ma non ha convinto tutti. A parlarne è stato il giornalista Francescodurante la trasmissione Giochiamo d’Anticipo, in onda su Televomero: “Dalla Spagna mi hanno raccontato alcune cose interessanti su, sulla tipologia di giocatore che è e su quali siano i suoi margini di miglioramento”. Il difensore non è ancora pronto per la Serie Aha poi aggiunto: “Mi è stato detto cheè un calciatore ancora in fase di sviluppo, non completamente pronto per il calcio italiano. Bisogna lavorare molto per metterlo nelle condizioni ideali per affrontare la Serie A.