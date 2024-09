LIVE Superbike GP Aragon 2024 in DIRETTA | comincia la Superpole!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 Primi giri lanciati per tutti, a breve avremo i primi riferimenti cronometrici. 11.02 Gli ultimi a uscire dai box sono Bulega e Bautista. 11.01 Escono quasi tutti dalla pit lane, leggermente dopo anche Razgatlioglu. 11.00LADEL GP DI! 10.57 Razgatlioglu che ha dato qualche riscontro positivo nelle prove libere che vedremo se verrà confermato o meno in queste qualifiche che saranno per lui la prova del nove. 10.53 Bulega si è quindi riportato sotto in classifica a soli 13 punti: sarà un duello entusiasmante fino al termine della stagione. 10.49 Torna dopo l’infortunio alla schiena Toprak Razgatlioglu che, dopo la caduta a Magny-Cours, ha saltato il GP di Francia e il GP d’Italia a Cremona. 10.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladel GP didi