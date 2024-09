LIVE Paolini-Tauson WTA Pechino 2024 in DIRETTA | si comincia con l’azzurra al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Scappa via il dritto incrociato della danese. 15-15 ACE, il primo del match. 0-15 Splendido rovescio incrociato stretto vincente della toscana. 1-0 Break. Sulla riga l’accelerazione di dritto della scandinava, che piazza il break. 30-40 Perfetto stavolta il dritto inside out vincente del. 15-40 Due palle break. Jasmine colpisce male questo dritto in avanzamento. 15-30 A metà rete il rovescio incrociato di. 0-30 Pesantissimo il dritto incrociato della danese. 0-15 Di un soffio in corridoio il dritto in uscita daldella toscana. PRIMO SET 05:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via all’incontro conal. 05:03 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo Jasminee la danese Clara