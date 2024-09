Le vittime di amianto Il giudice civile condanna a pagare all’Inail 7 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Chi era morto di mesotelioma. Chi s’era ritrovato a dovere fare i conti con le placche pleuriche. E chi aveva ricevuto una diagnosi di asbestosi. Nomi differenti, unica la ragione: l’inalazione didurante il lavoro. E se una intera pagina di storia ravennate - quella legata al secondo polo chimico più grande d’Italia -, s’era chiusa nel dicembre 2021 sul fronte penale con una raffica di assoluzioni passate in giudicato, su quelloildel Lavoro Dario Bernardi, con sentenza depositata ieri, hato Eni Rewind aa Inail gli indennizzi riconosciuti a suo tempo per 24 lavoratori perlopiù morti di mesotelioma. In totale la somma solletica i 7, considerando pure gli interessi. A cui si devono aggiungere altri 55 milacirca di spese di lite.