La Juventus a Genova a 33 minuti dal record d’imbattibilità in avvio di campionato | Motta con Perin e Rouhi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Thiagofa sfoggio di sicurezza e autostima. “Mi fido degli allenamenti”, dice. E si fida al punto da rivelare un giorno prima la formazione che scenderà in campo contro il Genoa nel Ferraris a porte chiuse nella sesta giornata di Serie A. Non mancano le sorprese nellain porta è la prima,a sinistra la seconda. Poi spazio a Danilo, Bremer, Kalulu. Quindi Fagioli e McKennie con Koopmeiners a centrocampo. Nessun dubbio in attacco con Yildiz, Nico Gonzalez e Vlahovic. I tre 0-0 consecutivi hanno fatto rallentare il passo ai bianconeri, ma il successo per 3-1 contro il Psv in Champions League ha restituito certezze. Genoa ehanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso(1-1 all’andata al “Luigi Ferraris” e 0-0 al ritorno all’Allianz Stadium) e nella storia delle due formazioni non hanno mai registrato tre pareggi consecutivi.