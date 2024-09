Inter-Stella Rossa assenza non preventivata alla vigilia? Le ultime

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) In vista della sfida contro l’, lopotrebbe perdere un suo titolare a causa di un infortunio. Queste lenotizie. LA NOTIZIA –sarà la seconda sfida della prima fase dei nerazzurri in questa Champions League 2024-2025. I meneghini potrebbero ospitare la squadra serba senza che quest’ultima abbia a disposizione il portiere israeliano Omri Glazer, uscito per infortunio durante la sfida vinta dcontro il Zeleznicar Pancevo con il risultato di 2-1. L’estremo difensore sembrerebbe aver patito lo stesso problema che aveva accusato all’inizio della stagione. Non resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro definitivo in meritosua situazione.