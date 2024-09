In consiglio comunale l’emergenza Ospedale Melorio l’opposizione compatta | Riaprire il pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl grido d’allarme per la sopravvivenza dell’approda in. Gli esponenti delRaffaele Aveta, Francesco Petrella, Rosario Graziano, Luigi Pardi e Italo Crisileo hanno esposto uno striscione nell’aula consiliare per sollecitare, ancora una volta, l’amministrazione a farsi carico del problema, anche con azioni di interlocuzione politica presso le competenti sedi istituzionali. «Lo striscione – spiegano i consiglieri della minoranza – è stato ritenuto “offensivo delle istituzioni” dal sindaco Mirra. Ma la verità è che l’unica cosa offensiva è il suo atteggiamento nei confronti di un tema cruciale per la salute dei cittadini. A tutt’oggi, nonostante i nostri continui richiami, la situazione è in uno stallo estremamente preoccupante.