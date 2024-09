Hassan Nasrallah la biografia | alla guida di Hezbollah dal 1992

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024), segretario generale di, le cui condizioni di salute sono incerte dopo l’attacco israeliano su Beirut, è al timone del gruppo libanese sciita dal, quando prese il posto di Abbas Musawi dopo il suo assassinio. È sotto la suache il gruppo è passato da essere un movimento armato locale a un partito politico con grande seguito, oltre che un’affermata forza militare. Nel 2021 lo stessodichiarò che contava su 100mila combattenti. Con legami stretti con l’Iran e con lasuprema di Teheran, l’ayatollah Ali Khamenei,, 64 anni, non compare in pubblico da anni, proprio per evitare il rischio di essere assassinato da Israele. Per questo i suoi discorsi li tiene in località sconosciute e solitamenteconvoca una manifestazione per permettere ai sostenitori di guardarli su dei maxi-schermi.