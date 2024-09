Grande Fratello Lorenzo e Giglio complottano per manipolare Jessica Morlacchi | Lei è forte

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 settembre 2024) Il modello milanese ha consigliato a Lucali una strategia per ingabbiare l'ex voce dei Gazosa, facendo infuriare i numerosi fan della cantante di Www.mipiacitu. La luna di miele all'interno della Casa delè ufficialmente finita, e già emergono le prime strategie. Uno dei concorrenti più attivi in queste dinamiche èSpolverato. Il modello, nelle ultime ore, ha suggerito una strategia a Lucali: i due sembrano voler tendere una trappola sentimentale a. Il piano diSpolverato: comei sentimenti diL'ex voce dei Gazosa, in questi primi giorni trascorsi nella casa più spiata d'Italia, ha spesso interpretato il ruolo della donna in cerca del suo amore eterno. Nelle ultime ore,ha manifestato un certo interesse