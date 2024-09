Felice di eguagliare il mio idolo | Hernandez fa 29 con il Milan Maldini risponde | Io ci ho messo 25 anni a te ne sono bastati 5

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Vittoria, primo posto in classifica e gol (storico) numero 29 in maglia. Ricevere complimenti fa sempre piacere, ma se a scriverteli è il tuoe si chiama Paoloè tutta un’altra storia. Theolo sa bene. Contro il Lecce, il calciatore dei rossoneri ha segnato la rete del 2-0 (la partita è terminata 3-0) e si è regalato la notte che gli vale il titolo di difensore con più gol nella storia del club, eguagliando proprio la leggenda.”Grande Theo, la piccola differenza è che io ci ho25, a te ne5. Sei speciale!”, ha commentato l’ex dirigente sotto il post su Instagram condiviso dal francese. Non è un mistero che nel 2019scelse ilanche per la presenza del suo. Dopo 5, i due si incontrano in una speciale classifica: “diil mio“.