Ecco il kit ‘anti-Dengue’ | Lunedì in farmacia

(Di sabato 28 settembre 2024) Fano, 28 settembre 2024 – Sale a 85 il numero di casi confermati di Dengue, tutti autoctoni. “Nessun aumento dell’incidenza – assicura Augusto Liverani, del Dipartimento di prevenzione dell’Aset 1, che ieri mattina ha fornito l’ultimo aggiornamento riferito alla giornata di giovedì 26 settembre – perché 16 casi risalgono al 15 settembre, sono le persone convocate dal nostro Dipartimento per il prelevamento dei campioni inviati all’Istituto superiore di sanità”. Agli 85 casi accertati ne vanno aggiunti 3 probabili e circa 60 possibili, in quanto in fase di accertamento. “La situazione è sotto controllo – ha assicurato il sindaco Luca Serfilippi – le istituzioni (Comune, Ast e Istituto zooprofilattico Marche Umbria) hanno fatto tutto quello che era necessario, ora serve la collaborazione dei cittadini almeno fino all’arrivo del freddo”.