Dramma a Ladispoli prende la moglie a martellate mentre dorme

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo l’agghiacciante strage familiare di Nuoro, arriva la notizia di un altroche si è consumato tra le 4 mura domestiche. Vittima è una donna 50enne cubana, attualmente in gravi condizioni, aggredita selvaggiamente dal maritodormiva. Aggredisce la, in stato di fermo il marito Secondo una primaria costruzione a, nella zona a nord del litorale di Roma, un 72enne avrebbe colpito con un oggetto contundente ladormiva. Si ipotizza che l’arma usata per l’aggressione sia un martello, ma non ci sono ancora certezze e le indagini stanno cercando di fare chiarezza. Il 72enne si trova attualmente in stato di fermo con l’accusa di aver aggredito la. I vicini avrebbero sentire urla disperate provenire dall’appartamento e, chiaramente preoccupati, hanno avvisato le forze dell’ordine che sono sopraggiunte sul luogo dell’aggressione.