Dispersi e danni la mobilitazione | Attiviamo una raccolta fondi

(Di sabato 28 settembre 2024) MONTECATINI VAL DI CECINA C’è la conta dei, le ricerche deiche continuano senza sosta e poi una macchina operosa e silenziosa che si è messa in moto fin da subito per portare aiuto e sostegno a famiglie e imprese. Una catena di aiuti che abbraccia tutta la Val di Cecina. Si parte da Saline. "Per cercare di dare una mano nel nostro piccolo e rafforzare quel senso di comunità e fratellanza che unisce i nostri paesi – scrivono dalla Proloco di Saline – come Proloco, in collaborazione con la Parrocchia e la Misericordia di Saline abbiamo deciso di organizzare unada destinare al Comune di Montecatini V.C. per supportare le necessità presenti ed aiutare chi ha bisogno. Chi volesse contribuire potrà farlo già da domani presso la Segreteria della Misericordia di Saline, che fin da adesso ringraziamo per la disponibilità.