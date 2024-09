Decine di messaggi e pedinamenti poi la violenza sessuale | arrestato 50enne a Mantova Era diventato l’incubo della ex

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)– Un uomo di 50 anni è statodai carabinieriStazione di Borgo Virgilio () in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip dipere atti persecutori ai danni dell'ex fidanzata. Secondo quanto ricostruito dai militari in un'occasione ilavrebbe costretto la donna a subire un rapporto. A seguitorottura del fidanzamento - hanno ricostruito i carabinieri - l'uomo aveva iniziato ad inviare alla sua ex ragazza numerositelefonici, alcuni dei quali con minacce, da diverse utenze telefoniche per non essere individuato.