Blade | i Marvel Studios hanno trovato un nuovo regista?

(Di sabato 28 settembre 2024) Lo sviluppo delcinecomic” è da tempo fermo al palo, ma secondo un report recente le cose starebbero per cambiare. Il film dedicato al celebre vampiro di casaComics sin dal suo annuncio ha attraverso una serie di problematiche relative al suo sviluppo. Bassam Tariq è stato, infatti, il primoad essere collegato a, il suo addio ha poi spinto load ingaggiare Yann Demange, ma anche in questo caso l’epilogo è stato lo stesso. La produzione ha inoltre dovuto dire addio a due membri del cast, ossia Aaron Pierre (vicino al ruolo di John Stewart in Lanterns) e Delroy Lindo. Questi problemi, unitamente all’assenza di nuovi sviluppi a livello sceneggiativo,portato loa rinviare più volte l’uscita del film al cinema. Attualmentenon ha una data di uscita.