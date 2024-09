Ancora tutti sul bus per lavori sulla linea E lunedì c’è lo sciopero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Treni in Valtellina, non c’è pace: trae scioperi continuano i disagi per i pendolari ma anche per chi sceglie questo mezzo per trascorrere una o più giornate di ferie in provincia di Sondrio. Weekend di passioneferroviaria Milano-Tirano con una nuova chiusura, dopo quelle durante praticamente tutta l’estate, programmata sul tratto conclusivo. Da ieri e fino a domani sarà infatti sospesa la circolazione dei treni da Morbegno al capodi Tirano, a causa del potenziamento delle infrastrutture programmato già da tempo da RFI. I viaggiatori stanno quindi nuovamente viaggiando sui bus sostitutivi e, visto come sono andate le cose in estate, non è una brutta notizia, almeno sotto l’aspetto della puntualità dei convogli.