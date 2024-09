Alluvione e cambiamento climatico | Noi Verdi siamo il capro espiatorio Sorpresi dalle frasi della Muti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Da estimatore e frequentatore di Ravenna festival sono rimasto esterrefattoaffermazioni di Cristina Mazzavillani. Evidentemente non ha consultato fonti accreditate ma si è fidata delle fake news dei bar dei social. E dire che in Romagna abbiamo due scienziati come il meteorologo Pier Luigi Randi e il presidente dei geologi dell’ Emilia-Romagna Paride Antolini che spesso sono intervenuti anche su questo giornale. Il meteorologo Le avrebbe spiegato che il riscaldamento globale è purtroppo una emergenza reale che induce sempre più fenomeni estremi di siccità e di piogge torrenziali in quantità abnormi concentrate in poche ore e in territori ristretti. I bacini idrici e tutta la rete scolante, peraltro depauperata di fossi e scoline e resa impermeabile dalla cementificazione, non riesce a reggere una tale quantità di acqua.