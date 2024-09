All’Its Academy quattro nuovi corsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024)gratuiti, undici in tutto, per diventare tecnici qualificati elaboratori con le più moderne attrezzature in ottica 4.0. Si rafforza l’offerta didattica di Its-Tecnologia e Made in Italy, punto di riferimento nelle Marche per la formazione ad alta specializzazione post diploma, che torna ad aprire le porte delle sedi di Ancona, Fano, Pesaro, Ascoli e Recanati. Ial debutto ad Ancona, Ascoli e Fano mirano a formare tecnici esperti in nautica di lusso, logistica e trasporti, in ambito chimico-farmaceutico, nel settore infrastrutture e impianti. Ad Ancona, accanto aiindirizzi "Yacht Specialist: innovazione e sostenibilità per la nautica di lusso" e "Logistica e Trasporti 4.0", attivi i per"Verso l’Industry 4.0" e "Ict a AI per l’Industry 4.0" (foto, il presidente Stefano Zannini).