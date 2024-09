Vlahovic | Inter fortissima il campionato si deciderà sui dettagli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024)riconosce la grande forza dell’, elogiandola anche per il percorso dello scorso anno. L’attaccante della Juventus lancia la sfida. LOTTA SCUDETTO – Su Dazn, Dusandella Juventus, oltre a parlare di Lautaro Martinez, ha detto la sua ancora sulla corsa per il titolo: «Duello con l’? Soprattutto penso che sarà il duello contro noi stessi, ci sono tantissime squadre che possono lottare per lo scudetto. L’l’anno scorso è stata la migliore senza dubbio, quest’anno pure bene, giocano da tanto insieme, hanno dei meccanismi e si conoscono bene, sono una squadra. Penso che questosisui, vedremo».