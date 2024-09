Viaggio tra le bellezze oltre la Torre | Giovani arte e festival in vetrina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pisa piace agli operatori turistici esteri. È quanto emerge dopo due giorni di Buy Tuscany, evento di grande prestigio che ha riunito in città 184 operatori del turismo da 40 Paesi diversi per conoscere ledi ‘Pisala’. "Iniziative come questa - dice l’assessore Pesciatini - ci consentono di promuovere la città e le suea livello mondiale e ci proiettano verso un pubblico vasto e una maggiore capacità di permanenza in città". Ci sono molte luci e qualche ombra tra le impressioni. Come quella di Fang Ming, consulente dicinese: "Ho scoperto una differenza sostanziale rispetto al passato. Prima conoscevo solo la, adesso porto in patria una conoscenza più profonda di Pisa.