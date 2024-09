Vende online la pelle di un pitone | denunciato Ora rischia 150mila euro di ammenda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) La Spezia, 27 settembre 2024 - I carabinieri forestali del nucleo Cites della Spezia sequestrano unadigigante messa in venditasenza documentazione. Nei giorni scorsi i militari, mentre monitoravano numerosi siti web, hanno notato la vendita di unadidi Seba, il più grande serpente africano che in natura può raggiungere quasi sette metri di lunghezza, originario di una vasta area a sud del Sahara. Dopo aver acquisito informazioni e dati preliminari, i militari hanno accertato la presenza della, lunga oltre tre metri, di proprietà di un cittadino, che non possedeva alcun documento che ne dimostrasse la legale provenienza. Laè stata quindi sequestrata e l'uomoalla procura della Repubblica.