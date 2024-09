Un nuovo trailer mostra il gameplay di Fairy Tail 2

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 27 settembre 2024) Oggi, al Tokyo Game Show 2024, KOEI TECMO Europe e il team di sviluppo Gust hanno svelato nuovi dettagli sul sistema di combattimento di2, ilaction RPG basato sul popolare franchise. In unepico, i fan possono scoprire di più sulle battaglie in tempo reale in cui Natsu e i suoi amici si troveranno quando combatteranno contro l’Imperatore Spriggan Zeref e la sua squadra d’élite, gli Spriggan 12. Sequel diretto del gioco del 2020 di Koei Tecmo,2 uscirà il 13 dicembre 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e il 12 dicembre 2024 per Windows PC . Per catturare l’intensità e il brivido della Saga dell’Impero Alvarez,2 presenta battaglie magiche in tempo reale rinnovate e ricche di azione ancora più spettacolare.