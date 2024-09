Trovata morta in villa dopo un incontro fermato un 17enne La famiglia di Maria Campai vive in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Livorno, 27 settembre 2024 – Riguarda anche lala terribile vicenda di Viadana, in provincia di Mantova. Il corpo di, 42 anni, è stata trovato nel giardino di una villetta. In seguito al ritrovamento, un ragazzo di 17 anni della zona è statodai carabinieri. A quanto appreso, il ragazzo avrebbe conosciuto la vittima online convincendola a incontrarlo e facendosi raggiungere nella sua abitazione. Secondo quanto ricostruito i due avrebbero avuto une poi lui, per ragioni che non sono state ancora accerta, l’avrebbe uccisa. Tocca anche lala vicenda di, in quanto parte delladella donna – l’ex marito e i due figli –a Venturina Terme, frazione di Campiglia Marittima in provincia di Livorno.