Totti spegne 48 candeline la dedica della piccola Isabel lo fa commuovere Il video

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – Sembra che i tempi buiseparazione (ancora in corso) da Ilary Blasi siano ormai acqua passata per Francesco, che ha festeggiato il 48esimo compleanno tra karaoke, cacce al tesoro e dediche commoventi. In alcunipostati su Instagram dalla compagna Noemi Bocchi, l’ex capitanoRoma è stato immortalato prima mentre leggeva bigliettini sparsi per casa alla ricerca del regalocompagna, per poi cimentarsi in ‘Felicità’ di Al Bano e Romina insieme alla mamma e agli amici più stretti. Ciliegina sulla torta, gli auguri e laterzogenitache, salita su una sedia, ha rivolto parole dolcissime al suo ‘papino’, che non ha trattenuto le lacrime. "Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno", le parolebambina.