Spesa militare alle stelle forza lavoro al fronte 60mila imprese a rischio | con la guerra Israele sta danneggiando anche la sua economia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo quasi un anno di ostilità,si trova a gestire un difficile equilibrio tra necessità die obiettivi di bilancio per sostenere un sistema economico che non nasconde le crepe provocate dal conflitto: le principali agenzie di rating hanno abbassato le proprie valutazioni sul Paese, e restano molte incognite per i prossimi mesi. “Siamo nellapiù lunga e costosa nella storia dicon costi diretti compresi tra i 200 e i 250 miliardi di shekel (tra i 54 e i 68 miliardi di dollari americani)”, ha affermato il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich pochi giorni fa a Gerusalemme, presentando la previsione di bilancio per il 2025.