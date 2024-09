Smackdown | Per ogni passo avanti due indietro

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il Main Event dimi ha lasciato perplesso. Innanzitutto per un finale, confusionario e illogico, che nulla ha aggiunto e nulla ha tolto alla storyline principale. Un incontro, quello tra la Bloodline e Kevin Owens, coadiuvato dagli Street Profits, finito in squalifica. Ma questa è stata una squalifica “strana”; Nessun interferenza esterna a sancire l’illegittimità del match. Nessun oggetto proibito usato contro gli avversari. Neppure un gesto, una manovra o una irregolarità , compiuta dai partecipanti per trarre un illecito vantaggio. Ad un certo punto della contesa, qualcuno scaglia qualcun altro contro i gradini di acciaio, e l’arbitro chiama la squalifica. Forse volevano “venderci” le eccessive interferenze esterne di Tanga Loa come la causa scatenante di questa interruzione, ma l’intento è dei meno riusciti in assoluto.