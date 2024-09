Scoprire Maggie Smith l' attrice che ha ammaliato almeno due generazioni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Duedi spettatori, ognuno con il suo indelebile ricordo., la giovane(nata nel 1934 e da ieri nel paradiso degli attori) fu invitata nel 1962 da Laurence Olivier a far parte del National Theatre. Insieme avevano recitato un paio di volte “Otello”, lui anche con la famigerata blackface, oggi ritenuta indegna, lei era una perfetta Desdemona, una “rosa inglese” con il nasino all’insù.  Una generazione la ricorda per la battuta “What is a weekend?” nella serie “Downton Abbey”. Una battuta che non voleva essere comica. Solo esprimere lo stupore di una contessa madre convinta che il lavoro non si addicesse all’aristocrazia. Quindi il fine settimana dilettevole era insensato. Però nella serie è saltata una generazione, morta nel disastro del Titanic, anno 1912.