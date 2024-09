Sbarra Positivo confronto con Meloni ma c’è ancora molto da fare

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo tavoli diaperti con alcuni ministeri: con quello delle Imprese e del Made in Italy stiamo negoziando prospettive di costruzione di una nuova politica industriale e provvedimenti legislativi importanti, come il riordino degli incentivi, il sostegno all’acquisto di auto elettriche e la transizione 5.0 per sostenere piccole e medie imprese a investire su innovazione, tecnologie, formazione e crescita delle competenze”. A dirlo è il segretario della Cisl, Luigi, a margine del consiglio generale della componente siciliana del sindacato, all’Nh Hotel di Palermo. “Al ministro Urso abbiamo concertato soluzioni su alcune grandi crisi aziendali – continua-.