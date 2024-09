Rivoluzione rispetto alla scorsa stagione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) La Janus Basket Fabriano per il 2024-25 si presenta ai blocchi di partenza con una squadra rivoluzionatala passata, con soli tre giocatori confermati a fronte di otto nuovi arrivi di cui due ritorni. L’età media sale così sui 27 anni, a testimoniare come si sia voluto investire sull’esperienza nella categoria per poter centrare una tranquilla salvezza. Tra i nuovi acquisti i riflettori saranno puntati sul playmaker argentino Stefano Allen Pierotti (27 anni). Fabriano ha puntato su di lui per sostituire il veterano e idolo dei tifosi Nicolas Manuel Stanic (rimasto in Serie B firmando con Salerno) dopo l’ottima prima annata in Italia. Pierotti, dopo due stagioni giocate in Brasile, era sbarcato in Serie B con i colori di San Severo viaggiando a 14.6 punti e 5.5 assist di media.