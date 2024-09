Pelle si vedono i primi segnali di ripresa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) S. CROCE SULL’ARNO (Pisa) "Nei momenti critici in cui permane un rallentamento complessivo del comparto garantire la massima offerta qualitativa è l’unico indirizzo che le nostre aziende vogliono continuare a seguire, confermando l’affidabilità che le ha rese leader del mercato". Ad affermarlo è il presidente dell’Associazione conciatori di Santa Croce sull’Arno (Pisa), Ezio Castellani (nella foto), dopo Linea, la principale fiera del settore, alla quale hanno partecipato 150 aziende del distretto toscano tra le 530 concerie complessivamente presenti all’evento, delle quali 293 erano italiane. "Idiper il comparto – aggiunge – si ipotizzano dopo il secondo semestre 2024, per un settore che intanto non si ferma e cerca di gestire al meglio la fase contingente anche consolidando sinergie.