Pecore morte nel Lecchese | sono 250 gli ovini deceduti non si esclude l’ipotesi avvelenamento

(Di venerdì 27 settembre 2024) Potrebbero avere ingerito sostanze velenose o bevuto acqua contaminata le 250nel. Il gregge, composto da 370 animali, era in transumanza (la migrazione stagionale delle greggi e dei pastori dai pascoli delle zone montane o collinari verso la pianura) quando lehanno cominciato a morire una dopo l’altra. Sarà ora l’autorità sanitaria a stabilire le cause dei decessi e se si sia trattato di undoloso. “Siamo stati informati da Ats Brianza dell’improvvisadi 250 capi dipresso Prato bellavista a San Michele di Galbiate. In attesa dei risultati, in via prudenziale è stata delimitata l’area con ordinanza sindacale e di conseguenza riteniamo opportuno annullare la prevista Sagra di San Michele che avrebbe dovuto svolgersi sabato e domenica. La santa messa inaugurale prevista si terrà in chiesa parrocchiale sabato mattina alle ore 11.