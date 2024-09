Netanyahu | ‘Condividiamo gli obiettivi USA per il cessate il fuoco’

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Escalation di tensioni tra Israele e Libano:sostiene gli sforzi diil fuoco degli USA, mentre missili dal Libano e dallo Yemen minacciano la sicurezza israeliana Nella notte, l’ufficio del primo ministro israeliano, Benyamin, ha rilasciato una dichiarazione su X per chiarire i recenti “resoconti errati” riguardanti un’iniziativa diil fuoco guidata dagli Stati Uniti. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente lungo il confine settentrionale di Israele.ha confermato che gli Stati Uniti hanno informato Israele della loro intenzione di proporre, in collaborazione con partner internazionali e regionali, unil fuoco in Libano. L’iniziativa mira a garantire la sicurezza delle popolazioni civili e consentire loro di tornare alle proprie case, particolarmente lungo le zone di confine tra Israele e Libano.