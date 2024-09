Nel weekend la festa del Tranvai Buratella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Saranno tre i giorni all’insegna della ‘del Rione’ in piazza Saffi a Meldola organizzata dal Rione e dalla Pro loco in collaborazione con il Comune. Si parte stasera alle 19.30 con il ‘Porchetta night’ (prenotazione obbligatoria al 340.7501002) e alle 21 musica con i ‘Molleggiati’. Si prosegue sabato alle 15 con il mercatino di hobbisti e creativi lungo le vie del borgo oltre ai giochi di strada di Nonno Banter e alle esibizioni di Zumba con Simona Gentile. Alle 21 concerto musicale del gruppo ‘Zebra e Pois’. Infine, domenica si apre alle 8.30 con Moto, esposizione di auto e moto, e con la Pompieropoli a cura dell’Anvvf Forlì. Dalle 14 mercatino del riuso riservato ai bambini, alle 16 spettacolo del gruppo ‘I diavoli delle fruste’, mentre dalle 19 alle 22 c’è il karaoke con ‘Mirko the voice’.